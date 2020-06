Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland startet die Begleitung des landesweiten Verkehrssicherheitstages 2020 - Nutzung von Twitter und Instagram #FAHRsicherRAD (mit Bild)

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven. Jever.Varel (ots)

Die Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland beteiligt sich auch in diesem Jahr am landesweiten Verkehrssicherheitstag, der 2005 vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat ins Leben gerufen wurde. War der Tag bislang von zahlreichen landesweiten Veranstaltungen in der Öffentlichkeit geprägt, ist es dieses Jahr anders: Aufgrund der Corona-Infektionsgefahr ist beabsichtigt, rund um den 'Tag der Verkehrssicherheit' am 20. Juni 2020 sowie am Tag selbst Informationen zur Verkehrsunfallprävention landesweit hauptsächlich digital zu verbreiten. In diesem Jahr steht dabei der Fahrradverkehr im Fokus. In Wilhelmshaven und Friesland gab es 2019 insgesamt 407 Verkehrsunfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren. Bei diesen Unfällen wurden 277 Radfahrer verletzt. Von den 407 Unfällen waren bei 71 Pedelecfahrende beteiligt, von denen 51 Verletzungen erlitten. "Das sind steigende Zahlen, die wir nicht akzeptieren wollen", erklärt Andreas Kreye, Sachbearbeiter Verkehr der PI Wilhelmshaven/Friesland und Koordinator der Präventionsmaßnahmen rund um den Verkehrssicherheitstag der hiesigen Inspektion. "Hinter jedem Unfall stehen Menschen und ihre Schicksale, deren Leid wir verhindern wollen", so Kreye weiter. Für die inhaltliche Gestaltung der diesjährigen Aktion haben sich die Verkehrssicherheitsberater, d.h. Polizeioberkommissarin Tanja Horst (Jever), Polizeioberkommissar Eugen Schnettler (Varel) und Polizeihauptkommissar Dominik Tjaden (Wilhelmshaven) sowie Kriminalhauptkommissar Andreas Kreye zu einem Team zusammengefunden. Ab der kommenden Woche werden die Fachleute zwei bis drei Mal in der Woche besondere Themen rund um das Thema Fahrrad aufgreifen und darüber über Pressemitteilungen und Social Media informieren. Themenschwerpunkte werden sein: - Licht/Sichtbarkeit: Warum soll ich Licht anschalten, ich sehe doch alles? - Abstand beim Überholen von und durch Fahrräder: Sowohl Radfahrer, aber auch Fußgänger fühlen sich oft unwohl, wenn sie überholt werden. - Abbiegen von PKW/LKW- der tote Winkel - Helm/Airbag: Passive Sicherheit, die Leben retten kann! - Fahrrad und Alkohol: Ich bin doch extra mit dem Rad gefahren, weil ich was trinken wollte. - Radwege/Fußwege/Fußgängerzone: Wo darf ich, wo muss ich, wo darf ich auf keinen Fall. - Fahrrad und Handy: Leider weit verbreitet, hoch gefährlich und deswegen verboten. Neben der Veröffentlichung von Pressemitteilungen nutzt die PI Wilhelmshaven/Friesland unter dem Hashtag #FAHRsicherRAD" ihren eigenen Twitter-Account, der unter https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI zu erreichen ist. Weiterhin wird Tanja Horst ihren Instagram-Account unter https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.th/?hl=de nutzen, um Videos, Bilder und Fakten rund um das Thema einzustellen. "Unser Präventionsteam freut sich auf eine etwas andere Aktion und wünscht sich Kommentare und Anregungen", fordert Andreas Kreye zur Diskussion auf. Die Verkehrssicherheitsberater bieten eine individuelle Beratung nicht nur während dieser Aktion sondern ganzjährig an und können nach wie vor wie folgt kontaktiert werden: Dominik Tjaden ist telefonisch unter 04421/942-109 bzw. per E-Mail unter praevention@pi-whv.polizei.niedersachsen.de zu erreichen. Im Landkreis Friesland stehen Ihnen Tanja Horst unter der Rufnummer 04461/9211-181 und Eugen Schnettler für den Bereich Varel unter der Rufnummer 04451/923-146 zur Verfügung. Weitere Informationen zu dem landesweiten Verkehrssicherheitstag sind der Internetseite des Deutschen Verkehrssicherheitsrates unter www.tag-der-verkehrssicherheit.de zu entnehmen. Nach dem Motto "1000 sichere Wünsche für Verkehrssicherheit #1000sichereWünsche" wird auf der Seite auf die Digitalaktion hingewiesen: Demnach werden alle Verkehrsteilnehmer, Organisationen und Unternehmen dazu aufgerufen, am 20. Juni Ihre Wünsche für Verkehrssicherheit zu teilen und gemeinsam maximal viele Menschen auf die Bedeutung der Verkehrssicherheit hinzuweisen. Weitere Informationen sind unter folgendem Link: https://www.tag-der-verkehrssicherheit.de/mitmachen/1000sicherewuensc he.htm

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell