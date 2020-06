Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nach einer Auseinandersetzung in Schortens folgen Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung - Polizei bittet zur Aufklärung um Hinweise

Schortens (ots)

Am Mittwochnachmittag, 10.06.2020, kam es gegen kurz nach fünf an der alten Bundesstraße, im Gewerbegebiet zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigem Sachstand waren verbale Streitigkeiten vorausgegangen, die so ausarteten, dass u.a. eine 26-Jährige einen Schlag ins Gesicht bekam. An der Auseinandersetzung sollen mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde keine Person derart verletzt, dass eine ärztliche Versorgung erforderlich wurde. Zurzeit sind die genauen Hintergründe und Umstände, insbesondere Tatbeiträge unklar, so dass die Polizei zur Aufklärung mögliche Zeugen bittet, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell