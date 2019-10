Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven

BPOL-CUX: BP 83 BAD DÜBEN läuft erstmalig Cuxhaven an

Cuxhaven - Es ist geplant das dritte Einsatzschiff der Bundespolizei, BP 83 BAD DÜBEN, von der Fassmer Weft in Berne an die Bundespolizei zu übergeben. BP 83 BAD DÜBEN wird dann erstmalig am 29. Oktober 2019 gegen 17:00 Uhr ihren Dienstort, die Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven, anlaufen und im Hafen von Cuxhaven - am Stammliegeplatz: Heringskai fest machen. Hier finden dann weitere Maßnahmen zur Übernahme, zur Ausrüstungsergänzung und der Beginn der Einfahrphase mit den jeweiligen Besatzungen statt.

Herzlich willkommen BP 83 BAD DÜBEN in Cuxhaven.

