Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Welche Folgen verdächtige Beobachtungen haben können - Polizei fasst zwei mutmaßliche Täter nach Hinweis eines sich in der Freizeit befindlichen Polizeibeamten

Wilhelmshaven und Wangerland (ots)

Am frühen Montagmorgen, 08.06.2020, beobachtete ein sich in der Freizeit befindlicher Polizeibeamter gegen kurz nach halb sieben in der Langewerther Landstraße, in Höhe der Bushaltestelle Antonslust zwei verdächtige Personen. Diese hantierten an einem beschädigten Pkw und entfernten u.a. Kennzeichen und Werkzeuge vom Fahrzeug, die sie in einem angrenzenden Strauchwerk deponierten. Der Zeuge nahm die Verfolgung der beiden Verdächtigen auf und informierte umgehend die Polizeidienststelle. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die beiden Verdächtigen schließlich stellen. Im Rahmen der Anschlussermittlungen konnte festgestellt werden, dass die beiden aus dem Wangerland stammenden 25- und 33-Jährigen das stillgelegte Fahrzeuge mit einem Originalschlüssel vom Parkplatz einer Gaststätte in Hohenkirchen unerlaubt in Gebrauch genommen hatten. Vor der Fahrt wurde das Fahrzeug mit amtlichen Kennzeichen, die zuvor von einem anderen Pkw abgeschraubt wurden, versehen. Nach jetzigem Sachstand traten während der Fahrt technische Probleme am unbefugt in Gebrauch genommenen Pkw auf, so dass das Fahrzeug abgestellt wurde. Beide mutmaßlichen Täter sind außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen die beiden Wangerländer leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen Fahrzeugdiebstahl bzw. der unbefugten, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichendiebstahl, Kennzeichenmissbrauch und eine Urkundenfälschung ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell