Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 30.11.2019, 19:00 Uhr bis 01.12.2019, 11:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen weißen BMW X3, der in der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe des Anwesens Nr. 31 am rechten Fahrbahnrand in Richtung NETTO-Markt mit der rechten Seite zum Gehweg hin geparkt war. Der Täter riss den rechten Außenspiegel komplett ab. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

