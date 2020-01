Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Fußgängerin durch einparkenden Pkw verletzt

Düsseldorf (ots)

Als ein 72-jähriger Mann gestern Abend auf der Brehmstraße mit seinem Auto einparken wollte, übersah er eine Fußgängerin und fuhr sie an. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein 72-jähriger Düsseldorfer war um 17.35 Uhr mit seinem Fiat auf dem rechten Fahrstreifen der Brehmstraße in Richtung Mörsenbroicher Ei unterwegs. Dort hielt er an, um rückwärts in eine freie Parkbucht zu fahren. Dabei übersah er eine 82-jährige Fußgängerin, die gerade die Brehmstraße in Richtung Harleßstraße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Düsseldorferin zu Boden geschleudert wurde. Sie musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

