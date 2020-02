Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zigarettendiebstahl in Drolshagen

Drolshagen (ots)

In einem Supermarkt in der Hagener Straße in Drolshagen haben gestern (18. Februar) zwischen 8.20 und 8.25 Uhr unbekannte Täter Tabakwaren entwendet. Eine Kassiererin beobachtete, wie sich ein Mann mehrere Schachteln Zigaretten in die Hosentasche steckte. Als sie ihn ansprechen wollte, flüchtete er mit einem weiteren Mann und stieg in einen grauen Audi mit einem Kennzeichen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. In diesem saßen bereits zwei weitere Männer sowie ein Supermarktkunde, der kurz zuvor eine Schachtel Zigaretten gekauft hatte. Sie fuhren mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Drolshagen Mitte. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Wie viele Schachteln die Täter entwendeten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Zeugen haben die Tatverdächtigen beschrieben als mittelgroß, mit schlanker Statur, osteuropäisches Aussehen, zwischen 35 und 45 Jahren mit dunkler Bekleidung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

