Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte nach Verfolgungsfahrt

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Leichtverletzte, darunter eine unbeteiligte Fußgängerin und eine Polizistin, sind die Bilanz nach einer Verfolgungsfahrt am Mittwochabend, 19. August, auf der Husemannstraße in der Altstadt. Gegen 18.55 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Hiberniastraße Ecke Husemannstraße ein verdächtiger VW mit Gelsenkirchener Kennzeichen auf. Im Auto saßen offenbar drei Jugendliche. Die Beamten wollten den Golf anhalten und kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhalte-Zeichen und gab Gas. Die Polizisten schalteten Blaulicht sowie Martinshorn ein und nahmen die Verfolgung auf. Der VW-Fahrer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Husemannstraße in westliche Richtung. Dabei missachtete er mehrere rote Ampeln und andere Verkehrsregeln. In Höhe der Wittekindstraße wechselte der Verkehrssünder auf den Gehweg und fuhr eine 41-Jährige Fußgängerin an. Diese stürzte zu Boden. Der VW kam zum Stillstand. Zwei Mitfahrer (14,17) stiegen aus und wollten weglaufen. Der 15-Jährige Unfallfahrer wollte seinen Weg mit dem Pkw fortsetzten. Beim Anfahren fuhr er eine Polizistin an, die sich gerade dem VW von vorne annäherte. Alle drei Jugendlichen wurden gestellt und ins Gewahrsam gebracht. Die verletzte Polizistin konnte ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Erste Ermittlungen ergaben, dass sowohl der Golf wie auch die Autokennzeichen zuvor gestohlen wurden. Die Polizisten stellten das Auto, die Kennzeichenschilder und andere Beweismittel sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

