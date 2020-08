Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Sachbeschädigung und Beleidigung ins Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Ein aufmerksamer 39-jähriger Gelsenkirchener hat am Mittwoch, 19. August 2020, die Polizei gerufen, als er sah, wie ein 40-Jähriger in der Altstadt drei Autos beschädigte. Der Zeuge war um 18.35 Uhr in einem Parkhaus auf dem Bahnhofsvorplatz und beobachtete, wie der 40-jährige Gelsenkirchener die Seitenscheiben bei drei geparkten Wagen einschlug. Der Zeuge rief die Polizei. Der aggressive Tatverdächtige beleidigte die einschreitenden Polizeibeamten und musste sie ins Gewahrsam begleiten. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell