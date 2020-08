Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Einbruch in NS-Gedenkstätte

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Mittwoch, 19. August, 19 Uhr, und Donnerstag, 20. August, 10 Uhr, in die NS-Gedenkstätte an der Cranger Straße in Erle einzubrechen. Die Einbrecher hebelten erfolglos an einem Fenster und hinterließen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8501 (Staatsschutz) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell