Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Falsche Paketbotin mit Blümchenrock ergaunert Schmuckcollier

Duisburg (ots)

Am Samstagmorgen (23. Mai) gegen 9 Uhr hat eine junge Dame einen 73-Jährigen gebeten, ein Apothekenpaket für einen Nachbarn an der Kammerstraße Ecke Schenkendorfstraße anzunehmen. Die Unbekannte folgte ihm in die Küche, wo er auf einem Zettel den Namen der Apotheke notieren sollte. Anschließend verwickelte die Frau den Senior in ein Gespäch, so dass er nicht mitbekam, dass mindestens eine weitere Person seine Wohnung betrat. Erst am Abend bemerkte der Sohn des Duisburgers, dass Trickdiebe seinem Vater ein Schmuckcollier sowie Geld gestohlen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die die falsche Paketbotin gegebenfalls in Begleitung weiterer Personen gesehen haben. Sie soll blonde Harre und eine schlanke Figur haben. Ihr Alter wird auf 30 Jahre und die Größe auf etwa 1,65 Meter geschätzt. Bekleidet war sie mit einem Blümchenrock. Die Frau hat den Senior bereits von der Straße aus angesprochen, als er gerade Blumen auf dem Balkon goß. Hinweise nimmt das KK 32 unter 0203 2800 entgegen.

