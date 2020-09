Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Diebstahl eines Fahrradträgers

Alfhausen (ots)

Am Samstag kam es tagsüber auf dem Parkplatz an der Thiener Straße zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter montierten zwischen 10 Uhr und 14 Uhr einen Fahrradträger der Marke Uebler, Modell 530, von einem abgestellten grauen BMW der Einserreihe. Wer Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Alfhausen. Telefon: 05464-968560.

