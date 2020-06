Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in ein Vereinsheim

Neupotz (ots)

In der Nacht vom 18.06.20 auf den 19.06.20 verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem in der Tuchbleiche gelegenen Vereinsheim eines Sportvereins und richteten Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich an.

Die Polizeiinspektion Wörth erbittet Hinweise zu der Tat unter 07271/9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth

Müßle, PK

Telefon: 07271/9221-0

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



