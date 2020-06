Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Essingen

Essingen (ots)

Einen geparkten PKW (grauer Seat Mii) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer am 19. Juni in der Zeit von 06:15 bis 09:15 in Essingen in der Raiffeisenstraße in unmittelbarer Nähe zur dortigen Bäckerei und Metzgerei. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei (06341-2870) in Landau in Verbindung zu setzen.

