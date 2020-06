Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken zu schnell

Hochstadt (ots)

Während einer am 19. Juni gegen 16:45 Uhr durchgeführten Geschwindigkeitskontrolle in Hochstadt in der Neustadter Straße wurde ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Lingenfeld mit überhöhter Geschwindigkeit messen. Im Laufe der nachfolgenden Verkehrskontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Für die festgestellten 0,72 Promille wird er nun einen Monat sein Fahrzeug stehen lassen und ein Bußgeld von 500 Euro bezahlen müssen. Obendrauf gibt es 2 Punkte im Fahreignungsregister.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Landau

P. Zindel, POK

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell