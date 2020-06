Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksame Zeugin gibt Hinweis auf gesuchten Mann

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben gestern Nachmittag, 7. Juni 2020, einen 41 Jahre alten Gelsenkirchener in einem Haus an der Markenstraße in Horst festgenommen. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Gelsenkirchen vor. Dort muss er sich in einem Verfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne gültige Fahrerlaubnis verantworten. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Mann zuvor erkannt und die Beamten alarmiert. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel. Diese stellten sie sicher und fertigten dazu eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

