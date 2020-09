Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Kradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Melle (ots)

Ein 21-Jähriger aus dem Kreis Herford befuhr am Sonntagnachmittag mit einem Krad die St.-Annener-Straße im Ortsteil Riemsloh. In einer Linkskurve geriet er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit gegen 17.35 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen den Stützmast einer Telefonleitung und kam auf einem Feld zum Liegen. Der junge Mann zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand schwebt der 21-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr.

