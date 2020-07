Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Auf Anhaltezeichen nicht reagiert

Einen berauschten Autofahrer zog die Polizei am Donnerstag in Ertingen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 22.45 Uhr sah eine Polizeistreife einen VW in der Michel-Buck-Straße fahren. Der fiel durch eine zügige Fahrweise auf. Die Beamten wollten den Fahrer kontrollieren. Auf Anhaltezeichen reagierte dieser jedoch nicht. Erst im Daiberbrunnenweg hielt der 27-Jährige an. Bei der Kontrolle hatten die Polizisten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Seinen VW musste der Mann stehen lassen.

+++++++ 1230836

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell