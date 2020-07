Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Piaggio aus Carport gestohlen

Zwischen Dienstag- und Mittwochnacht stahl ein Unbekannter in Laichingen einen Roller.

Ulm (ots)

Der Roller stand in einem Carport in der Silcherstraße, wo es der Täter unbemerkt stahl. Die Polizei aus Laichingen ermittelt jetzt gegen den Dieb und sucht den schwarzen Roller. Der ist seitlich in den Farben schwarz, rot, gelb lackiert und mit einem Topcase ausgestattet. Es war das schwarze Versicherungkennzeichen 032 RAU angebracht. Hinweise zum Täter oder zum Fahrzeug bitte unter der Telefon-Nr. 07333/950960.

+++1225078

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell