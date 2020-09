Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Handwerkerfahrzeuge wurden aufgebrochen

Melle (ots)

Am Wochenende sind im Meller Bereich zwei Handwerkerfahrzeuge von Unbekannten aufgebrochen worden. Dabei wurde in der Nacht zu Freitag im Binsenweg ein Citroen Berlingo gewaltsam geöffnet und aus dem Laderaum ein Akkuschrauber sowie ein Werkzeugkoffer gestohlen. Die zweite Tat ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in der Straße Rehteich. Auf dem dortigen Gelände einer Firma für Heizungs-und Elektroinstallationen schlugen die Täter die Heckscheibe eines VW Caddyy ein und schauten sich danach im Fahrzeug um. Ob die Aufbrecher dabei Beute machten, ist momentan noch unklar. Wer Hinweise zu den beiden Straftaten geben kann, meldet sich bitte bei der Meller Polizei. Telefon: 05422/920600.

