Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeuge vertreibt Einbrecher

Osnabrück (ots)

An der Leyer Straße, zwischen den Straßen "An der Landwehr" und "Telgemeyerskamp", versuchten Unbekannte am frühen Sonntagmorgen in eine Telekommunikationsfirma einzubrechen. Ein Zeuge wurde gegen 01.30 Uhr auf zwei Verdächtige aufmerksam, die sich Zutritt zu dem Gebäudekomplex verschaffen wollten. Der 33-Jährige alarmierte die Polizei, woraufhin die Unbekannten in Richtung des dortigen Waldes flüchteten. Die Flüchtigen wurden als ca. 1,70 bis 1,80m groß beschrieben, waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullover. Diebesgut erlangten die Täter nach ersten Erkenntnissen nicht. Hinweise zu dem versuchten Einbruch erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-3240.

