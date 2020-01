Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 16.01.2020, auf Freitag, 17.01.2020, besprühte in der Raimund-Huber-Straße (gegenüber der Straße Pockensatz) ein unbekannter Täter ein Mehrfamilienhaus mit Farbe und verteilte an der Haustür Bauschaum.

Die Polizei Landau sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht auf Freitag fremde Personen oder Autos in der Raimund-Huber-Straße gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Landau unter 06341 287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de

