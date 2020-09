Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Unbekannte stehlen E-Bike von Friedhofsparkplatz

Quakenbrück (ots)

Von dem Parkplatz des evangelischen Friedhofes an der Badberger Straße stahlen Unbekannte am Samstagnachmittag ein Pedelec der Marke Gazelle. Der oder die Täter machten sich zwischen 16.05 und 16.30 Uhr an dem Schloss des grauen 28-Zoll-Rades zu schaffen und nahmen das Zweirad anschließend mit. Das Diebesgut verfügt über eine Nabenschaltung und einen silberfarbenen Lenker. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Pedelec geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Quakenbrück, Telefon 05431/907760.

