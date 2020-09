Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200920-766: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Radevormwald (ots)

Ein 64-jähriger Fahrradfahrer aus Schwelm ist bei einem Verkehrsunfall auf der B483 am Freitag (18. September) schwer verletzt worden. Ein 46-jähriger Radevormwalder fuhr um 12:35 Uhr mit seinem Toyota auf der B483 aus Richtung Schwelm kommend in Fahrtrichtung Radevormwald. Im Bereich Brunshöhe touchierte er mit seinem Außenspiegel einen rechts neben ihm fahrenden Radfahrer. Der 64-jährige Radfahrer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 46-jährige Toyotafahrer gab an, dass ihn zur Unfallzeit die Sonne geblendet habe. Der Radfahrer befand sich im Schatten eines Baumes und er habe ihn deshalb nicht wahrgenommen. Die B483 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Es entstand hoher Sachschaden.

