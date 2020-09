Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200920-764: Telefonbetrüger geben sich als Tochter aus

Waldbröl (ots)

Auf Telefonbetrüger ist am Freitag (18. September) eine 86-jährige Waldbrölerin reingefallen. Die Betrüger gaben sich am Telefon als die Tochter der 86-Jährigen aus. Sie gaben an, dringend Geld für den Kauf eines Wohnwagens zu benötigen. Da eine fremde Person das Geld abholen würde, vereinbarten sie ein Code-Wort. Am Freitag gegen 13 kam es schließlich auf dem Gehweg der Dechant-Wolter-Straße zur Geldübergabe.

Die 86-Jährige hat das Geld an eine etwa 1,60 m große, etwa 30 Jahre alte Frau mit schwarzen Haaren (Pferdeschwanz) übergeben.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

