Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200920-761 Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Bergneustadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Südring, Höhe Einmündung Baldenbergstraße, haben sich am Samstagabend (19.09.) zwei Personen schwere Verletzungen zugezogen. Ein 33- jähriger Autofahrer aus Gummersbach war um 21:55 Uhr mit seinem Pkw auf dem Südring von der Autobahn kommend in Richtung Bergneustadt unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Baldenbergstraße stieß er frontal mit einem 33- jährigen Autofahrer aus Bergneustadt zusammen, der in Richtung Autobahn unterwegs war. Beide Personen verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurden nach notärztlicher Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Bergneustädter Hinweise auf einen möglichen Drogen- und Alkoholkonsum fest und ordneten zwei Blutprobenentnahmen an. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. An beiden Fahrzeuge entstand hoher Sachschaden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell