Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170920-758: Einbruch in Lagerhalle

Waldbröl (ots)

Auf einem städtischen Friedhof in Waldbröl sind Unbekannte in eine Lagerhalle in der Straße "Neuer Friedhofsweg" eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen Dienstag 16 Uhr und Mittwoch (16. September) 8 Uhr versuchten die Täter zunächst ein elektrisches Rolltor aufzuhebeln. Aufgrund der guten Sicherheitsvorkehrungen schafften sie es jedoch nicht, das Tor zu öffnen. Anschließend versuchten die Täter ihr Glück an einem Schiebetor, welches mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Sie knackten das Schloss und verschafften sich so Zugang in einen Bereich der Lagerhalle. Beute machten die Einbrecher nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 0261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell