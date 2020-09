Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130920-755: Einbruch in Fitnessstudio

Hückeswagen (ots)

Durch ein aufgehebeltes Fenster sind Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (15. September) in ein Fitnessstudio in der Straße "An der Schloßfabrik" eingebrochen.

Die Täter sind durch das aufgehebelte Fenster in das Gebäude eingedrungen und haben den Thekenbereich des Fitnessstudios nach Wertgegenständen durchwühlt. Gestohlen haben sie die Wechselgeldkassette, mit welcher sie in unbekannte Richtung geflohen sind.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend 22 Uhr und Dienstagmorgen 6 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

