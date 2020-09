Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110920-752: Falscher Handwerker wollte Seniorin bestehlen

Radevormwald (ots)

Beim Durchsuchen ihrer Geldbörse hat am Donnerstag (10. September) eine Seniorin einen falschen Handwerker in ihrer Wohnung erwischt; der Mann flüchtete ohne Beute. Gegen 15.45 Uhr hatte der Unbekannte in einer Seniorenwohnanlage an der Kaiserstraße bei der 87-Jährigen geklingelt und von einem Wasserschaden im Keller berichtet. Er forderte die Frau auf in der Küche mehrfach den Wasserhahn zu öffnen und zu schließen, während er in der Wohnung nach eventuellen Lecks suchen wolle. Der Seniorin kam die Sache aber spanisch vor und ertappte den Mann dabei, wie er gerade dabei war ihre Geldbörse nach Barem zu durchsuchen. Der Unbekannte flüchtete umgehend. Er war etwa 175 - 180 cm groß, hatte kurze, zu einem Seitenscheitel gekämmte Haare, war von normaler Statur und mit einer grauen Strickjacke und einer dunklen Jeans bekleidet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

