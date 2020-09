Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110920-750: Zwei geparkte Autos beschädigt - Verursacher flüchtig

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wipperfürth (ots)

Einen hohen Schaden hat ein Unbekannter am Donnerstag (10. September) bei einem Verkehrsunfall an zwei auf der Gladbacher Straße abgestellten Fahrzeugen verursacht und ist anschließend weitergefahren. Die am rechten Fahrbahnrand des in Richtung Bechen führenden Fahrstreifens abgestellten Autos wurden jeweils auf der Fahrerseite von dem flüchtigen Fahrzeug getroffen und dabei stark beschädigt. Als Unfallzeit kommt der Zeitraum zwischen 12.00 und 13.45 Uhr in Frage. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell