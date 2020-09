Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100920-747: Geld, Kamera und Notebook bei Einbruch erbeutet

Waldbröl (ots)

Zwischen Montag- und Mittwochmittag (7 - 9. September) haben Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Waldbröl-Dickhausen eingebrochen. Das an der Straße "An den Eichen" gelegene Haus gingen die Einbrecher über ein seitlich gelegenes Fenster an, welches von der Straße aus nicht zu sehen ist. Nachdem die Täter das Fenster aufgehebelt hatten, stiegen sie ins Haus ein und durchsuchten mehrere Zimmer und Schränke. Mit Bargeld, einer Kamera sowie einem Notebook konnten sie unerkannt entkommen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Bemerken Sie in Wohngebieten verdächtige Personen oder Fahrzeuge, verständigen Sie bitte umgehend die Notrufnummer 110.

