Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090920-746: Maschinen von Baustelle gestohlen

Waldbröl (ots)

Einen im Bereich der Friedenstraße aufgestellten Baucontainer haben Unbekannte von Montag auf Dienstag aufgebrochen und einen Kompressor sowie einen Trennschneider gestohlen. Im Rahmen von Tiefbauarbeiten hatten Mitarbeiter der Baufirma die Geräte um 17 Uhr am Montag (7. September) in einem Baucontainer untergestellt und diesen mit einem Bügelschloss gesichert. Als sie am nächsten Morgen zurückkehrten, fehlte neben dem Bügelschloss ein benzinbetriebener Trennschleifer sowie ein Kompressor. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

