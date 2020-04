Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200401.1 Brunsbüttel: Wer kennt die Zange?

Bild-Infos

Download

Brunsbüttel (ots)

Im März 2020 ist es in Brunsbüttel zu mehreren Sachbeschädigungen und Aufbrüchen in einem Kleingartengelände in Brunsbüttel im Bereich des Vereins Mole IV gekommen. Im Zusammenhang mit den Taten dürfte die abgebildete Rohrzange stehen. Die Ermittler konnten das Werkzeug bisher nicht zuordnen und fragen nun, wem diese Zange gehört. Wer Hinweise zu ihrem Eigentümer oder zu ihrer Herkunft geben kann, sollte sich mit der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 602431 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell