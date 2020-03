Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200331.6 Volsemenhusen: Absuche der Brandstelle negativ (Folgemeldung zu 200330.1)

Volsemenhusen (ots)

Die am heutigen Tag unter Einsatz von Hunden und Baggern erfolgte mehrstündige Suche nach der vermissten Bewohnerin des niedergebrannten Hauses am Brandort in Volsemenhusen verlief negativ. Die Ermittler konnten keinerlei Hinweise darauf erlangen, dass die Frau den Flammen zum Opfer gefallen ist.

Am Mittwoch wird die Suchaktion in der Straße Kannemoor fortgesetzt, allerdings ohne die Unterstützung durch die Diensthunde der Polizei.

