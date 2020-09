Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090920-743: Erneut mehrere Fahrraddiebstähle in Marienheide

Marienheide (ots)

Zum wiederholten Mal sind in Marienheide Fahrräder und E-Bikes gestohlen worden; am Dienstag (8. September) wurden erneut fünf Fälle bekannt, bei denen insgesamt neun Räder verschwunden sind. Dabei halten der oder die Täter offenbar gezielt nach Schuppen, Gartenhäusern, Carports oder unverschlossenen Garagen Ausschau. In vier Fällen lag die Tatzeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (Tatorte: Lauenburger Straße, Wiesmoorweg, Vor den Kreuzbirken und Harlinger Weg (alle Marienheide-Rodt)). Auf der Reppinghauser Straße schlug ein Dieb dagegen am Dienstag zwischen 14 und 21 Uhr zu. Eventuell mit den Diebstählen im Zusammenhang steht eine männliche Person mittleren Alters, die mit einer Tarnhose bekleidet war und in der Nähe eines Tatortes gesehen wurde. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

