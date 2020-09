Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080920-740: Randalierer landete in Zelle

Marienheide (ots)

Nachdem ein betrunkener Randalierer am Montagmittag (7. September) mit Steinen und Bierflaschen um sich warf, landete der Mann zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Gegen 13.15 Uhr pöbelte der 44-Jährige ohne erkennbaren Grund den Mitarbeiter eines Hilfsdienstes an, der vor einem Lebensmittelmarkt auf der Bahnhofstraße einen Infostand betrieb. Als er schließlich damit begann mit Steinen und geleerten Bierflaschen in Richtung des Infostandes zu werfen, wurde die Polizei alarmiert. Da der deutlich alkoholisierte Gummersbacher keine Anstalten machte sein Verhalten einzustellen, verbrachte er den Rest des Tages zur Ausnüchterung im Gummersbacher Polizeigewahrsam.

