Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080920-739: Transporter aufgebrochen

Gummersbach (ots)

Beim Aufbruch eines in Gummersbach-Bernberg abgestellten Transporters haben Unbekannte im Laufe des Wochenendes (5. - 7. September) zehn Pakete gestohlen. Gegen 20 Uhr am Samstag hatte ein Mitarbeiter eines Paketdienstes seinen weißen Transporter am Fahrbahnrand des Nordrings abgestellt; im Fahrzeug befanden sich noch diverse Pakete. Als der Mann am Montagmorgen wieder starten wollte, musste er feststellen, dass der Wagen zwischenzeitlich aufgebrochen worden war und aus dem Laderaum zehn Pakete fehlten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell