POL-GM: 070920-736: Drei Fahrräder gestohlen

Marienheide (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen (5./6. September) waren auf der Hauptstraße in Marienheide Fahrraddiebe unterwegs. Zwei Räder, ein schwarzes Mountainbike sowie ein schwarzes Rennrad, waren in einer Gartenhütte eines Einfamilienhauses abgestellt. Nicht weit von diesem Tatort entfernt haben die Diebe ein auf einem Wohnmobil montiertes, grünes Mountainbike mitsamt dem dazugehörigen Schloss gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

