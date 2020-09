Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070920-733: Vier Autos aufgebrochen

Engelskirchen (ots)

Auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses in Engelskirchen-Buschhausen sind von Samstag auf Sonntag (5./6. September) vier Fahrzeuge aufgebrochen worden. Die Täter schlugen jeweils Seitenscheiben der auf dem Parkplatz am Stielweg abgestellten Fahrzeuge ein. Während sie bei zwei Autos leer ausgingen, fanden die Kriminellen in den anderen beiden Fahrzeugen ein Portemonnaie, ein Handy sowie eine Soundbox. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell