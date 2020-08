Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Lkrs. Konstanz) Verkehrsunfall (08.08.2020)

Singen (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend, gegen 22 Uhr, an dem Kreisverkehr der L 191 ereignet hat. Ein 42-jähriger BMW-Fahrer fuhr von der Autobahn kommend in den Kreisverkehr, als er den von der Nordtangente kommenden 18-jährigen Dacia-Fahrer übersah und ihm die Vorfahrt nahm. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der Dacia auf die Verkehrsinsel geschoben. Der nicht mehr fahrbereite Dacia musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Schweigler/Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell