Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen/Lkrs. Konstanz) Sachbeschädigung (08.08.2020)

Steißlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus, die unbekannte Tatverdächtige am Samstag gegen 20.30 Uhr in der Lange Straße begingen. Die Täter schossen mit bislang unbekanntem Mittel auf das Dachfenster, weshalb die innere Scheibe des doppelt verglasten Dachfensters zersplitterte. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

