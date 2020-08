Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/Lkrs. Konstanz) Verkehrsunfall - Zeugenaufruf (10.08.2020)

Stockach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer hat sich am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, am Kreisverkehr in der Tuttlinger Straße ereignet. Ein 56-jähriger Kradfahrer befuhr die Tuttlinger Straße in Richtung Hägerweg, als er aufgrund Fahrbahnverschmutzung durch Getreide mit seiner Maschine wegrutschte und stürzte. Der Biker zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher der Fahrbahnverschmutzung geben können, sich unter der Tel. 07771 93910, zu melden.

