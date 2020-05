Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Paletten angezündet.

Lippe (ots)

Zwischen dem 20. und 25. Mai 2020 zündeten Unbekannte Paletten mit Ware auf einem Firmengelände in der Straße "An der Bleiche" an. Am Montag wurde der Brandschaden in Höhe von rund 2000 Euro entdeckt. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

