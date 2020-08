Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/Lkrs. Konstanz) Verkehrsunfall auf Parkplatz (08.08.2020)

Radolfzell (ots)

Ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Samstag gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Lippenwiese" ereignet hat. Ein 82-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr aus der Parklücke und missachtete die Vorfahrt eines vorbeifahrenden 62-jährigen Dacia-Fahrers. Bei der Kollision der beiden Autos wurde niemand verletzt.

