Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Drei Pedelecs entwendet

Bocholt (ots)

Auf Elektrofahrräder abgesehen hatten es Diebe in drei Fällen in Bocholt:

- Zwischen Freitag, 19.00 Uhr, und Samstag, 00.30 Uhr entwendeten Unbekannte ein Pedelec, das am Sankt-Georg-Platz verschlossen gestanden hatte. Die Täter erbeuteten dort ein Zweirad Typ Kalkhoff Image 5.B.

- Ein Pedelec Conway Cairon T270 ließen Diebe am Freitag zwischen 20.45 Uhr und 23.00 Uhr am Casinowall mitgehen. Es hatte verschlossen vor einem Gastronomiebetrieb gestanden.

- Zur dritten Tat kam es ebenfalls am Casinowall: Zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr entwendeten Unbekannte dort ein silberfarbenes Pedelec des Typs Winora Yakum, das ebenfalls verschlossen vor einem Gastronomiebetrieb gestanden hatte.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

