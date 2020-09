Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kennzeichen waren entstempelt

Gronau (ots)

Ohne eine Haftpflichtversicherung war am Montag eine 35-Jährige in Gronau mit dem Auto ihres Freundes unterwegs. Beamte des "Grenzüberschreitenden Polizeiteams" wurden auf der Gildehauser Straße gegen 16.30 Uhr auf den Wagen aufmerksam, da die Siegel auf den Kennzeichen entfernt waren. Wie sich herausstellte, hatten Mitarbeiter des Straßenverkehrsamtes diese entfernt, da für das Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung mehr bestand. Die Fahrt endete für die Frau am Anhalteort, der Fahrzeugschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Freund der Gronauerin seinen Halterpflichten nicht nachgekommen ist, wird er sich ebenfalls einem Strafverfahren stellen müssen.

