Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Bad Segeberg (ots)

Am 19. Februar 2020 führten Beamte des Polizeireviers Elmshorn eine schwerpunktmäßige Geschwindigkeitsüberwachung in der Westerstraße durch. In der Zeit von 12:30 - 13:30 Uhr wurden hierbei etwa 60 Fahrzeuge gemessen, von denen 14 mit bis zu 22 km/h zu schnell unterwegs waren.

Ein ähnliches Ergebnis lieferte eine Kontrolle in der Vorwoche, als ebenfalls um die Mittagszeit ca. 120 Fahrzeuge in der Ansgarstraße überprüft wurden. Hierbei fielen den Polizistinnen und Polizisten 30 Geschwindigkeitsverstöße von bis zu 25 km/h, zwei Überschreitungen der Hauptuntersuchungsfrist sowie in fünf Fällen ahndungswürdiges Fehlverhalten von Radfahrern auf.

Die betroffenen Verkehrsteilnehmer erwarten nun entsprechende Buß- und Verwarngelder.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell