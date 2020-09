Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kind bei Unfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 12-jähriges Kind am Dienstag in Bocholt zugezogen. Es war gegen 15.50 Uhr mit seinem Rad auf dem Radweg der Straße "Westend" in Richtung Werther Straße unterwegs, als eine in gleiche Richtung fahrende 68-jährige Autofahrerin aus Südlohn nach rechts auf ein Grundstück abbiegen wollte. Sie übersah dabei die Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und das Kind stürzte. An dem Rad entstand geringer Sachschaden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell