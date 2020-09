Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Demonstrationen verliefen ruhig

Borken (ots)

Ohne besondere Zwischenfälle sind am Dienstag in Borken mehrere Versammlungen abgelaufen, dazu hatten unterschiedliche Veranstalter aus Anlass einer Wahlkampfveranstaltung des AfD-Kreisverbandes Borken in der Stadthalle Vennehof aufgerufen. Ungefähr 250 - 300 Teilnehmer versammelten sich auf dem Marktplatz. Vor dem Rathaus fanden sich circa 250 Teilnehmer ein, die anschließend zur Remigius-Kirche zogen. Diese Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht ohne Störungen, ebenso die Veranstaltung der AfD.

