Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gesuchter Dieb durch Bundespolizei festgenommen

Köln (ots)

Donnerstagnachmittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Reisenden in der B-Passage des Kölner Hauptbahnhofes. Umgehend klickten die Handschellen, da sich herausstellte, dass er per Haftbefehl gesucht wurde.

Gegen 16 Uhr sprachen die Polizisten den 22-Jährigen im Kölner Hauptbahnhof an. Bei seiner polizeilichen Überprüfung kam ein Fahndungstreffer zum Vorschein. Der Bornheimer, der wegen Diebstahls angeklagt wurde, hatte versäumt zu seiner Gerichtsverhandlung zu gehen. Daraufhin ließ die Staatsanwaltschaft Kiel den Mann per Haftbefehl suchen. Die Bundespolizisten nahmen ihn fest und übergaben ihn zuständigkeitshalber an das Polizeipräsidium Köln.

